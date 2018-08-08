Названы города с самым удобным транспортом в мире

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Консалтинговая компания Expert Market составила рейтинг городов по удобству общественного транспорта, сообщает Euromag. Первую строчку заняла Ницца, жители которой в среднем стоят в пробках всего 22 часа в году, тратят около 40 минут на дорогу до работы и обратно и покупают проездной на месяц за 1,25% от своей зарплаты.

На втором месте — эквадорский город Куэнка, замкнул тройку испанский Бильбао. Французская Тулуза и итальянская Катания расположились на четвертом и пятом местах соответственно.

Всего в рейтинг вошли 74 города. Россия представлена Москвой (на 47-м месте) и Санкт-Петербургом (на 59-м). Несмотря на разницу в размерах городов, москвичи и петербуржцы тратят примерно одинаковое время на одну поездку: в среднем 67 и 69 минут.

Петербург также уступает Москве по доступности транспорта — москвич тратит на проезд в среднем 3,4% от средней зарплаты, а петербуржец — 6,7%. Зато в городе на Неве меньше пробок — за год жители проводят в заторах по 54 часа, а в Москве — по 91.

Составители учитывали среднее время поездки на общественном транспорте, время ожидания на остановке, расстояние в пути, количество пересадок за одну поездку, а также время, потраченное на ожидание в пробке, и дороговизну проездного билета с учетом средней зарплаты.