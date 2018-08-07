За четыре месяца Египет посетили 120 тысяч россиян

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Египет после открытия регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром посетили порядка 120 тысяч туристов из России, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "ВИП Сервис", член Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Авиасообщение между странами прервали осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

Регулярное авиасообщение между Москвой и Египтом было восстановлено в середине апреля текущего года, когда были запущены прямые рейсы между Москвой и Каиром.

"Мы уже знаем текущую цифру по турпотоку в Египет. После открытия регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром, еще до открытия чартерного авиасообщения между городами России и курортами Египта страну пирамид уже посетило 120 тысяч российских туристов", — рассказал собеседник агентства.

"Такая цифра кажется несерьезной, так как даже Тунис в 2018 году рассчитывает принять 650 тысяч гостей из России, но это первые организованные туристы после длительного перерыва", — уточнил Горин.

Количество российских туристов в Египте за 2014 год составило 3,1 миллиона человек — на 700 тысяч больше, чем в 2013 году.