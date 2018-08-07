За четыре месяца Египет посетили 120 тысяч россиян

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Египет после открытия регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром посетили порядка 120 тысяч туристов из России, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "ВИП Сервис", член Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Регулярное авиасообщение между Москвой и Египтом было восстановлено в середине апреля текущего года, когда были запущены прямые рейсы между Москвой и Каиром.
"Мы уже знаем текущую цифру по турпотоку в Египет. После открытия регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром, еще до открытия чартерного авиасообщения между городами России и курортами Египта страну пирамид уже посетило 120 тысяч российских туристов", — рассказал собеседник агентства.
"Такая цифра кажется несерьезной, так как даже Тунис в 2018 году рассчитывает принять 650 тысяч гостей из России, но это первые организованные туристы после длительного перерыва", — уточнил Горин.
Количество российских туристов в Египте за 2014 год составило 3,1 миллиона человек — на 700 тысяч больше, чем в 2013 году.
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