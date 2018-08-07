Отели на Ломбоке, где отдыхают россияне, не пострадали от землетрясения

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Гостиничные структуры на острове Ломбок, в которых во время землетрясения в Индонезии отдыхали российские туристы, не пострадали, сообщила РИА Новости официальный представитель министерства туризма Индонезии в РФ Анна Киселева.
В воскресенье к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 баллов с последующими афтершоками силой 5,4 и 4,3 балла. Ранее сообщалось о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух погибших на Бали.
Собеседница агентства напомнила, что 90% от российского турпотока приходится конкретно на остров Бали.
"Хочу подчеркнуть, что те инфраструктуры на Ломбоке, где отдыхают туристы из России, не пострадали от землетрясений. Сообщений о том, что кто-то из россиян был травмирован, не поступало, даже жалоб не было", — отметила она.
Киселева уточнила, что местные принимающие компании по желанию самих туристов организуют более ранние возвраты домой, а авиакомпании поставили дополнительные рейсы.
"На Бали сейчас абсолютно спокойная обстановка. Только что я разговаривала по телефону с нашим представителем на острове. Он рассказал, что еще ночью были отдельные афтершоки, но сейчас там стоит прекрасная погода, светит солнце, море теплое, все работает как обычно, а вулкан спокоен", — прокомментировала ситуацию представитель минтуризма.
Она также рассказала, что из двух погибших на Бали один скончался от сердечного приступа, а второй погиб под завалом.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.