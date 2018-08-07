Отели на Ломбоке, где отдыхают россияне, не пострадали от землетрясения

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Гостиничные структуры на острове Ломбок, в которых во время землетрясения в Индонезии отдыхали российские туристы, не пострадали, сообщила РИА Новости официальный представитель министерства туризма Индонезии в РФ Анна Киселева.

В воскресенье к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 баллов с последующими афтершоками силой 5,4 и 4,3 балла. Ранее сообщалось о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух погибших на Бали.

Собеседница агентства напомнила, что 90% от российского турпотока приходится конкретно на остров Бали.

"Хочу подчеркнуть, что те инфраструктуры на Ломбоке, где отдыхают туристы из России, не пострадали от землетрясений. Сообщений о том, что кто-то из россиян был травмирован, не поступало, даже жалоб не было", — отметила она.

Киселева уточнила, что местные принимающие компании по желанию самих туристов организуют более ранние возвраты домой, а авиакомпании поставили дополнительные рейсы.

"На Бали сейчас абсолютно спокойная обстановка. Только что я разговаривала по телефону с нашим представителем на острове. Он рассказал, что еще ночью были отдельные афтершоки, но сейчас там стоит прекрасная погода, светит солнце, море теплое, все работает как обычно, а вулкан спокоен", — прокомментировала ситуацию представитель минтуризма.

Она также рассказала, что из двух погибших на Бали один скончался от сердечного приступа, а второй погиб под завалом.