Более полумиллиона россиян побывали в Испании за шесть месяцев

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Российский турпоток в Испанию за первые полгода вырос на 10,7% в годовом выражении, на на Каталонию пришлось 60% российских прибытий, сообщает АТОР.

По данным Национального института статистики (INE), в январе-июне Испанию посетило 37 миллионов иностранных туристов (+1,8% по сравнению с тем же периодом 2017 года).

Больше всего туристов в Испанию едут из Великобритании (более 8,4 миллиона человек), Германии (около 5,2 миллиона) и Франции (4,8 миллиона). При этом немецкий рынок в первом полугодии показал снижение на 4,7%, британский – на 2% — сказывается конкуренция Турции и Египта.

Российский турпоток в Испанию, напротив, демонстрирует рост — в страну приехали более 506 тысяч человек из России (+10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Каталония остается самым популярным туристическим направлением Испании: за первые полгода регион посетило 8,6 миллиона иностранных туристов, также в лидерах Канарские и Балеарские острова.

Как сообщила Кристина Ионицкая, заместитель директора представительства Совета по туризму Каталонии в России, странах СНГ и Восточной Европы, за шесть месяцев 2018 года в Каталонии побывало 290,5 тысячи россиян, которые совокупно потратили 427,7 миллиона евро.

Россияне являются одними из высокодоходных туристов: в среднем российский турист тратит в Каталонии в ходе своей поездки 1494 евро, в том числе его ежедневные траты оцениваются в 181,8 евро.

Для сравнения: средние расходы иностранцев в Испании в этом году составляют 152 евро на человека в день.

В целом в Испании в 2018 году ожидают роста российского рынка от 10 до 20%. Одним из факторов роста называют рост объемов перевозки из РФ. В этом летнем сезоне ежемесячно из Москвы и Санкт-Петербурга в испанские пункты назначения (Мадрид, Барселона, Жерона, Валенсия, Аликанте, Тенерифе, Майорка, Малага) отправляются 145 регулярных рейсов, что на 20% больше, чем летом прошлого года.