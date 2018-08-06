Англичанин, объехавший весь мир, разыгрывает свои воздушные мили

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Англичанин Джеймс Асквит, ставший самым молодым человеком, объехавшим весь мир, объявил конкурс, победитель которого может получить все накопанные им воздушные мили, сообщает Travel and Leisure.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на его аккаунты в соцсети, оставить комментарий с предположением, сколько миль у путешественника, и написать небольшую историю о том, как хочешь мили потратить. Чтобы повысить свои шансы, участники могут оставить до пяти комментариев.

Публикация от James Asquith (@jamesasquithtravel) 29 Июл 2018 в 5:00 PDT

Победитель будет объявлен 23 сентября. Джеймс рассказал, что уже прочел множество трогательных и вдохновляющих историй, достойных победы.