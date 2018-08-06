"Ингосстрах" фиксирует единичные обращения клиентов "Натали Турс"

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Компания "Ингосстрах", где застрахована финансовая ответственность "Натали Турс", фиксирует единичные обращения от клиентов данного туроператора, сообщили РИА Новости в пресс-службе страховщика.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

В июле глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что общий размер финансового обеспечения "Натали Турс" составляет 156,4 миллиона рублей: 150,5 миллиона рублей общий размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности туроператора и 5,9 миллиона рублей размещено в фондах персональной ответственности туроператора.

"Есть единичные обращения клиентов "Натали Турс". Мы даем разъяснения клиентам в соответствии с текущей ситуацией, что страховой случай не наступил и им необходимо обращаться за компенсацией в "Натали Турс", — сказали агентству в пресс-службе "Ингосстраха".