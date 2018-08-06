Эксперты выяснили, на что жалуются и что хвалят пассажиры южных поездов

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру проанализировал более 23 тысяч размещенных на сайте откликов, которые пассажиры оставили после поездок, и составил рейтинг лучших южных поездов.

В первую двадцатку попали поезда, идущие в южные города — Адлер, Анапа, Ейск, Краснодар, Новороссийск, Минеральные воды.

Всего клиенты сервиса оценили 204 поезда. Из них в рейтинг попали 85 поездов (исключили те, где было мало оценок). Оценку от 9 до 10 баллов получили 10 поездов, от 8 до 9 баллов — 39 составов, от 7 до 8 баллов — 29 поездов, от 6 до 7 баллов — пять поездов, от 5 до 6 баллов — два поезда. Ниже 5 баллов не получил ни один поезд, вошедший в рейтинг.

На первом месте рейтинга лучших южных поездов 2018 года сразу два поезда — "Северная Пальмира" (Санкт-Петербург — Адлер) и "Ласточка-Премиум" (Ростов-на-Дону — Новороссийск). На третьем месте "Ласточка" (Майкоп — Адлер), затем идет "Черноморец" (Санкт-Петербург — Новороссийск) и "Атаман Платов" (Ростов-на-Дону — Адлер).

Основные плюсы, которые отмечали пассажиры, — это плавный ход, чистые туалеты, где регулярно пополняются жидкое мыло и салфетки, вежливый, приветливый персонал, вкусное питание, безналичный расчёт, одноразовые тапочки, зубная паста и щетка, телевизор в купе, кондиционер. Среди минусов пассажиры называли неработающие кондиционеры и Wi-Fi, шумный или грязный туалет и тесные купе.

Во многих отзывах пассажиры пишут об удобных спальных местах, белоснежном постельном белье, телевизорах в купе и отмечают наличие беспроводного доступа в интернет, дорожных наборов и питания.

Позитивные отзывы о поездах, прежде всего, связаны с наличием биотуалетов, кулеров с водой, розеток в достаточном количестве, возможностью выпить свежесваренный кофе, также пассажиров радует отсутствие длинных остановок по пути следования поезда, широкие проходы, просторные сидячие места. Еще одной активной темой комментариев является температура в вагонах: кому-то душно, а кому-то слишком холодно от кондиционеров.

Большая часть негатива в отзывах о поездах, вошедших в рейтинг, связана с доступом к интернету. Пассажиры жалуются или на отсутствие сети Wi-Fi, или на проблемы с подключением к ней, или на необходимость дополнительной оплаты доступа. Другие причины недовольства пассажиров – это отсутствие биотуалета (или слишком шумный слив в биотуалете), неудобное расположение розеток (или их отсутствие), теснота и духота в вагонах, отсутствие горячей воды в кулере.

В целом пассажиров, довольных своим путешествием на поезде за год, стало больше: 81,47 % пассажиров оценили свою поездку положительно, а в 2017 году — 80,40%. Более 90% путешественников говорят о хорошем персонале и обслуживании, 74% хвалят туалеты.