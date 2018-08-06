Первый в регионе Центр приема гостей открылся в Туле

ТУЛА, 6 авг — РИА Новости. Центр приема гостей станет площадкой, где туристы смогут получить всю необходимую информацию о достопримечательностях, маршрутах, гостиницах, объектах питания, транспорте и мероприятиях, проходящих в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.
По его словам, Центр создан по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина, уделяющего большое внимание развитию туристического потенциала. Основной задачей проекта является создание атмосферы гостеприимства и доброжелательности.
"Каждый желающий здесь сможет получить путеводители по достопримечательностям области, консультацию о работе музеев, выбрать предложения от региональных экскурсоводов по маршруту, рассчитанному от пары часов до нескольких дней. Также можно приобрести Карту гостя — систему лояльности для туристов, предоставляющую путешественникам приятные бонусы, скидки и преференции при посещении местных объектов показа, гостиниц, кафе и ресторанов", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в сувенирной лавке центра гостям будут предложены краеведческая и историческая литература, памятные сувениры и подарки, изделия местных ремесленников, мастеров и художников. И, конечно, тульские пряники, белевская пастила, суворовские конфеты и ароматный чай из знаменитого тульского самовара.
Центр открыт на условиях государственно-частного партнерства и со временем в Туле появятся еще две таких площадки, отметили в пресс-службе.
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