Тайвань пригрозил "мерами" ряду авиакомпаний

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Правительство Тайваня направило запрос ряду авиаперевозчиков с требованием обозначить территорию острова в качестве отдельного государства, невыполнение этого грозит компаниям "контрмерами" со стороны местных властей, сообщает телеканал Focus Taiwan.

Ранее сообщалось, что в апреле Управление гражданской авиации КНР разослало письмо 44 иностранным авиакомпаниям с требованием изменить на их официальных сайтах статус принадлежности Тайваня в соответствии с принципом "одного Китая" и обозначать остров не самостоятельным государством, а частью КНР.

Согласно данным телеканала, тайваньские власти в свою очередь потребовали указывать остров в качестве независимого от Китая государства.

"Мы написали письмо иностранным авиакомпаниям 3 августа, с просьбой произвести необходимые корректировки и в настоящее время обдумываем возможные контрмеры", — цитирует телеканал заместителя министра транспорта и связи Тайваня Ван Гоцая.

По его словам, правительство острова еще не получило ответов от перевозчиков.

Среди возможных мер против компаний, сообщает телеканал, ссылаясь на информацию газеты United Daily News, могут быть изменение предоставленным им временных интервалов в тайваньских аэропортах или отказ в использовании телетрапов.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.