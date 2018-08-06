В Хорватии выпустили "Монополию" с национальными достопримечательностями

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Хорватии поступила в продажу настольная игра "Монополия", где роль привычных полей и карточек исполняют хорватские достопримечательности: Дубровник, Плитвицкие озера, Загреб, остров Брач и другие, сообщает "ЕвроПульс".

Места, которые вошли в хорватскую "Монополию", выбирали сами жители, голосуя за самые каноничные хорватские достопримечательности на специальном сайте.

Хорватия — не единственная страна со своей собственной "Монополией". Официальные версии игры есть уже у Германии (даже в нескольких вариантах), Канады, Доминиканской республики и других стран.