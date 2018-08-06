Власти Индонезии после землетрясения эвакуируют 1,2 тысячи туристов

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Власти Индонезии эвакуируют с небольших островов архипелага Гили 1200 туристов после землетрясения на расположенном рядом острове Ломбок, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя местного агентства по туризму.

Ранее сообщалось, что с островов будут эвакуированы около 900 туристов.

"Мы не можем эвакуировать их за один раз, потому что в лодках недостаточно места. Понято, что они хотят покинуть Гили, они в панике", — заявил агентству глава агентства по туризму провинции Западная Нуса-Тенгара Мухаммад Фозал.

По данным агентства, эвакуация уже началась. Около 200 туристов уже покинули острова.

Очевидцы сообщают, что землетрясение на острове Ломбок было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов Бали.

По последним данным, жертвами стихии стал 91 человек, более 200 человек получили серьезные травмы. Сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок есть туристы из России, не поступало, сообщали ранее в Ростуризме.