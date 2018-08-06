Детеныш черного носорога родился на глазах у гостей зоопарка в Англии

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Посетители Честерского зоопарка в Великобритании стали свидетелями рождения черного носорога, сообщает Chester Zoo.

Обычно носороги приносят потомство ночью или ранним утром. Малинди, 12-летняя самка черного носорога, потрясла гостей зоопарка, когда роды начались у нее около 12:30 дня. Здоровый детеныш появился на свет менее, чем за полчаса.

Сотрудники зоопарка назвали это "очень редким и особенным событием". Маленький носорог встал на ноги, затем начал бегать.

Тим Роулендс, куратор млекопитающих в зоопарке, пояснил, что в дикой природе живет только 650 восточных черных носорогов, рождение нового теленка – очень важное событие.

"Мы надеемся, что он поможет нам привлечь внимание к этому действительно великолепному виду. Мы не можем и не должны допустить, чтобы они вымерли", — сказал он.