В Кавказском заповеднике запретили ночевать на турстоянках из-за медведей

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Кавказский заповедник вынужден временно запретить ночевки на оборудованных турстоянках на всем протяжении экскурсионного эколого–познавательного маршрута №13 "К Ачипсинским водопадам", сообщает пресс-служба заповедника.

Предоставление услуг по размещению приостановлено с 3 августа по 3 сентября 2018 года.

Это вынужденная мера, предпринятая руководством заповедника, в целях соблюдения безопасности людей и медведей. Несмотря на все предупреждения и правила, туристы оставляют мусор и прячут еду на стоянках и кустах, медведи ее находят и потом проверяют все палатки и рюкзаки.

Буквально на днях неприятная история произошла с группой туристов – вещи и палатки оказались изрядно потрепаны медведем. Хорошо, что люди в это время находились в другом месте.

"Медведей, которые повадились забирать еду у людей и стали слишком "ручными", изымают из природы, — поясняют в заповеднике. — Но заповедник, прежде всего, дом для медведей, где человек всего лишь временный гость, – не надо навязывать животным свои вредные привычки".