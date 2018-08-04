В Парке Горького появилась четырехметровая 3D-модель "Девушки с веслом"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. К своему 90-летию Парк Горького изготовил копию скульптуры "Девушка с веслом", отпечатанную на 3D-принтере, сообщает пресс-служба парка.

Изначально предполагалось, что ее высота составит 170-180 сантиметров, но в ходе подготовки решили воссоздать ее в натуральную величину — четыре метра.

Копия скульптуры станет ключевым арт-объектом фестиваля "90 лет Парку Горького", который пройдет с 25 августа по 2 сентября.

© Фото : пресс-служба Парка Горького Художник Покрас Лампас нанес каллиграфити на 3D-модель "Девушка с веслом" © Фото : пресс-служба Парка Горького Художник Покрас Лампас нанес каллиграфити на 3D-модель "Девушка с веслом"

Художник Покрас Лампас нанес на копию знаменитой скульптуры цитаты из публикаций в журнале.

"Самым трудным в работе было продумать композицию так, чтобы роспись при любых обстоятельствах читалась на самой скульптуре. Кто-то придет в парк смотреть на нее вживую, а кто-то будет разглядывать ее на фотографиях в журнале", — рассказывает Покрас Лампас.