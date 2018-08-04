В Канаде касатка угнала яхту и столкнула ее с другим судном

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В Канаде рядом с островом Ванкувер очевидцы засняли на видео, как касатка столкнула два судна, сообщает UPI.

На кадрах видно, что сначала животное нырнуло под яхту, затем, скорее всего, схватилось за якорный трос и потянуло за него. После произошло легкое столкновение – никто из пассажиров судов не пострадал.

После этого виновница произошедшего выпрыгнула из воды и уплыла.