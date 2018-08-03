Опрос показал, по чему больше всего скучают отдыхающие за границей французы

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Уезжающие в отпуск за границу французы больше всего скучают по знаменитому французскому багету, свидетельствуют результаты опроса Abritel-HomeAway.

Как сообщает телеканал BFMTV , ознакомившийся с исследованием, 30% опрошенных сообщили, что "багет — именно тот продукт, которого им не хватает больше всего".

На втором месте оказался французский сыр. "21% опрошенных скучают по кусочку камамбера, конте или рокфора в конце трапезы", — свидетельствуют результаты опроса.

На отдыхе за границей французам также не хватает бокала национального вина (17%) и выпечки (15%).

Приезжающим отдыхать в их страну французы рекомендуют прежде всего французские блинчики крепы, их зарубежным гостям советуют 41% французов. Следом идут такие французские блюда как рагу из телятины под белым соусом (36%), рагу из фасоли и мяса кассуле (34%) и рыбная похлёбка с чесноком и пряностями буйабес (25%).

В опросе приняли участие 550 французов, уехавших в отпуск. Даты проведения исследования и погрешность не уточняются.