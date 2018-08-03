Совет по туризму Фландрии выступил против цензуры социальной сети

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Реклама с изображением ряда картин Рубенса попала под запрет Facebook. За великого художника вступился Совет по туризму Фландрии, но не только он. Сами фламандцы подошли с юмором к нелепой цензуре, создав сатирический ролик, в котором высмеяли странные запреты соцсети, сообщает АТОР.
2018 год объявлен годом Рубенса в Антверпене. Чтобы рассказать об этом иностранной аудитории, туристический офис Фландрии запустил рекламу в соцмедиа. Однако показ изображений полотен великого художника, где присутствовали обнаженные женщины, были заблокированы Facebook как порнографические.
Совет по туризму Фландрии написал открытое письмо основателю Facebook Марку Цукербергу, в котором протестует против "культурной цензуры".
В обращении, подписанном также ведущими музеями региона, говорится: "И хотя мы смеемся над вашим запретом, ваша цензура осложняет нашу жизнь. В конце концов, мы хотим использовать вашу платформу для продвижения как наших фламандских мастеров, так и Фландрии, потому что любители искусства тоже используют Facebook. Если бы Питер Пауль Рубенс создал свою учетную запись на Facebook, то у него было бы огромное количество поклонников, следующих за его страницей".
Пока в Совете по туризму Фландрии ожидают официального ответа Цукерберга, инициативные фламандцы уже сняли и распространили в сети сатирический ролик, героями которого стали настоящие посетители художественной галереи, которые пришли смотреть картины Рубенса.
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