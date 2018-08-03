Чаще всего в Москву летают пассажиры из Волгограда

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру сравнил данные по количеству вылетающих в Москву пассажиров из городов-миллионников с января по конец июля 2018 года и выяснил, что чаще всего пассажиры летали из Волгограда, сообщает пресс-служба сервиса.

На втором месте оказались жители Ростова-на-Дону, на третьем – Челябинска. Замкнули пятерку Пермь и Омск.

Интересно, что меньше всего пассажиров из городов-миллионников летит в Москву из Северной столицы (16%). Возможно, роль здесь играет обилие ж/д маршрутов и конкурирующие с самолетами "Сапсаны".

При этом, дешевле всего слетать в Москву из Самары (3 486 рублей) На втором месте — Казань (билет в среднем стоит 3 713 рублей). Замыкает тройку Ростов-на-Дону (3 730 рублей).

Дороже всех выйдут авиабилеты у жителей сибирских городов — Красноярска (7 392 рубля), Новосибирска (7 731 рубль) и Омска (8 172 рубля).