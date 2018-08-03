В Копенгагене запустят экологичные водные трамваи

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Через два года в порту Копенгагена появятся экологичные водные трамваи, которые заменят работающие сейчас рейсовые мини-теплоходы, сообщает Euromag.

Новые водные трамваи будут работать от электромоторов без загрязнения атмосферы углекислым газом, оксидами азота и твердыми частицами. В результате выбросы городского транспорта сократятся на 2,5% для углекислого газа, 10% для оксидов азота и 66% для твердых частиц.

Власти также обещают, что цена билета на суда нового типа не изменится и будет такой же, как на наземный городской транспорт.

Мини-теплоходы пользуются популярностью и у местных жителей, и у туристов. Они курсируют между Королевской библиотекой Дании, портом XVII века Нюхавном, оперным театром Копенгагена, скульптурой Русалочки и островом Рефсхалееэн.