Российский турпоток в Анталью в июле пошел на спад

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российский турпоток в Анталью в июле продемонстрировал снижение объемов по сравнению с июнем и вернулся к показателям мая 2018 года, сообщает АТОР.
В июле в Анталье побывало почти 740 тысяч российских туристов. Это годовой прирост всего +8% к июлю 2017 года, и столько же, сколько прибыло в Анталью россиян в мае (740 тысяч человек, + 43% по сравнению с маем 2017 года).
Спад российского турпотока в Анталью в июле в количественном выражении составил 10,4% по сравнению с рекордным июнем, а темпы годового прироста упали в три с половиной раза.
Власти курорта отчитались о том, что общий прирост иностранного турпотока в Анталью за январь-июль 2018 года составил 31% в годовом выражении. А общее количество иностранных гостей курорта за этот период составило 6,8 миллионов человек.
Безоговорочными лидерами, с долей в 37,26% от всего иностранного потока в Анталье, по итогам семи месяцев по-прежнему являются российские туристы, количество которых в регионе по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличилось на 26% и достигло 2 534 600 человек.
По мнению экспертов, такая ситуация связана с сочетанием ряда факторов. Спад связывают с подорожанием турецкого турпродукта в высокий сезон: стоимость проживания выросла на 10%-15%. Кроме того, сыграло роль и отсутствие турецких субсидий на топливо: стала дороже авиаперевозка.
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