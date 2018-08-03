АТА: жара в России не изменила уровень спроса на туристические поездки

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Жаркая погода, которая установилась во многих регионах Российской Федерации, не вызвала у наших соотечественников желание срочно отправиться в отпуск, поэтому спрос на туристические поездки остался на стандартном уровне, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Москве будет стоять малооблачная и сухая погода. При этом аномальной жары, подобно установившейся в Европе, в столичном регионе не ожидается, однако температура в Москве будет почти на 9 градусов выше климатической нормы.

"Хотя лето в столице и на большей части территории России в этом году более жаркое, чем обычно, в туристических агентствах не считают, что это как-то повысило спрос на туристические поездки. Спрос на туры остается ровным и никаких скачков в связи с жаркой погодой нам не демонстрирует", — сказала собеседница агентства.

"Люди планируют свои отпуска заранее, откладывают средства, бронируют туры. Во многих организациях еще в начале года выстраивают график очередности отпусков для своих сотрудников. Поэтому мы и не ожидаем, что погода в московском регионе сильно повлияет на желание людей внезапно изменить свои планы и отправиться в страны, где еще жарче", — прокомментировала ситуацию Осипова.

Куда едут россияне

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных курортов России у туристов летом 2018 года. Статистика основана на результатах анализа данных туризма в регионах России по количеству туристов летом 2018 года.

Топ-10 курортов России по популярности летом 2018 года составляют Сочи, Анапа, Геленджик и Ейск в Краснодарском крае, Ялта, Алушта, Феодосия и Евпатория в Крыму, Светлогорск в Калининградской области и Яровое в Алтайском крае.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина подтвердила РИА Новости, что подавляющее большинство россиян едут с детьми в Анапу – 17% выбрали это направление. Город-курорт сумел сохранить свое лидерство – в прошлом году для семейных путешествий его выбрали 18% отдыхающих.

Она также сообщила, что второе месте по популярности у туристов с детьми занимает Тиват, стоящий на берегу Которского залива Адриатического моря в Черногории. "Туда отправляется 15% туристов с детьми. Путешественники отмечают доступность этой страны, недолгий перелет, развитый детский сервис, отсутствие шума, богатую природу и чистый воздух – главные составляющие хорошего отдыха для детей", — сказала представитель РСТ.

Кроме того, российские туристы стали чаще выбирать страны ближнего зарубежья для отдыха. Так, в 2018 году в Тбилиси отправились 7% путешествующих с детьми, в Ереван – 11% и в Баку – 9%.