Еще можно успеть! Почему туры в Болгарию сейчас стоят меньше перелета

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Солнечный Берег, недорого — Болгарию российские туристы любят. Сейчас есть очень выгодные предложения по этому направлению: 12 тысяч с человека на неделю в конце августа. О причинах такого ценообразования и о том, как долго будут доступны подобные туры, — в материале РИА Новости.

Доступный отдых

"Мы с семьей уже лет пять отдыхаем только на болгарском Солнечном береге, но такие цены, как в этом году, я вижу впервые, — рассказывает москвич Анатолий Шелков. — Жаль, что мы съездили в отпуск в середине июня и отдали в два раза больше".

Действительно, хотя Болгария и так регулярно входит в рейтинги самых доступных направлений, туры на вторую половину августа совсем подешевели. По данным АТОР, средние цены на отдых в Болгарии с 18 августа уменьшились на 14% по сравнению с тем, что было за две недели до этого.

CC0 / JuergenPM / Серфер на пляже в Болгарии CC0 / JuergenPM / Серфер на пляже в Болгарии

Самый бюджетный курорт Болгарии, по словам генерального директора сервиса Level.Travel Дмитрия Малютина, — Кранево. Средняя цена недельного тура — 21 тысяча рублей.

Также в этом сезоне были и "чрезвычайные" предложения. Например, тур на одного на три ночи за 6432 рубля с перелетом и проживанием или недельный тур за 7724 рубля, тоже на одного.

"В каждом сезоне можно найти и дорогие, и дешевые варианты. В частности, Болгария — страна визовая, и перед вылетом, когда уже не успеваешь оформить документы, поездки часто дешевеют, — заключает эксперт. — Однако это касается только неудобных туров, хорошие места разбирают раньше".

Много факторов

По мнению Димитра Цонева, руководителя одного из туристических бюро, в Болгарию в этом сезоне приехало туристов меньше, чем рассчитывали туроператоры, — отсюда снижение цен.

Эксперт связывает это с объективными факторами — уменьшением платежеспособности путешественников разных стран, а также девальвацией турецкой лиры, удешевившей одно из ведущих пляжных направлений, конкурирующее с Болгарией. Конечно, не только россияне сделали выбор в пользу Турции, многие европейские туристы — тоже. В результате болгарские отели не загружены и в течение всего сезона предлагают специальные условия.

Представители рынка отмечают снижение спроса на Болгарию. Это объясняют чемпионатом мира по футболу: российские туристы предпочли остаться дома, а европейцы — поехать в Россию.

"Не стоит забывать, что из 600 тысяч россиян, прилетающих в Болгарию, 320-350 тысяч имеют там недвижимость, — продолжает Димитр. — Они приезжают на 60-90 дней, на лето, и к осени возвращаются. То есть в последнюю неделю августа в Болгарию из России летят пустые самолеты, а обратно — полные".

Хорошие акции

Как считают в одной крупной туркомпании, доступность тарифов по Болгарии связана с распродажей туроператорами остатков мест на бортах и традиционными для местных отельеров акциями и спецпредложениями. В целом спрос сохранил прошлогодние показатели.

Директор одного из туроператоров по Болгарии Алексей Косач обращает внимание на сильный ценовой демпинг, который все же не произвел ожидаемого эффекта. "Доля организованного туризма по этому направлению всегда была мала, россияне предпочитают all inclusive, а его в Болгарии почти нет", — поясняет эксперт.

Между тем, по данным Level.Travel, Болгария разделила шестое место по популярности среди российских организованных туристов вместе с Испанией. Интересно, что средний чек за отдых в Болгарии самый небольшой, даже меньше российского.

Проблемы тоже есть

"Направление "горит" с самого начала сезона, — рассказывает Мария Огнева, директор одного из туроператоров. — Основная трудность, с которой мы сталкиваемся, — переизбыток авиаперевозки и жесткая позиция авиакомпаний. Даже если оператор не продал рейс, ему приходится платить, порой до 100% стоимости. А туристов все меньше".

По ее мнению, это чревато последствиями для всего рынка, не только по болгарскому направлению. "Если туроператор продает тур дешевле, чем за него заплатил, вопрос только в том, на сколько ему хватит финансов так работать, — поясняет эксперт. — Как говорится, "бесплатно" — значит, что кто-то другой за вас заплатил".

One Two Trip отмечает повышение популярности Болгарии у самостоятельных туристов. По данным сервиса, страна показала наибольший прирост продаж по сравнению с другими популярными направлениями и наименьшее подорожание полетов. Это отчасти связано с выходом на маршрут авиакомпании "Победа", открывшей рейсы в Варну из Москвы в мае.

Еще можно успеть

© Depositphotos / Elisanth Вид на город Несебыр с вертолета, Болгария © Depositphotos / Elisanth Вид на город Несебыр с вертолета, Болгария

Представители рынка полагают, что при желании российские туристы легко обеспечат себе недорогой отдых как в конце лета, так и в бархатный сезон. Например, купив авиабилеты в Болгарию самостоятельно: цена при условии вылета в сентябре и отдыхом в течение пяти-семи дней начинается с семи тысяч рублей. Также можно недорого арендовать апартаменты (от 15 евро в сутки) у соотечественников, которые уедут из Болгарии в конце августа.

Тем, кто выбирает организованный туризм, стоит поторопиться. "Туры по 14, а то и 12 тысяч рублей за неделю с человека будут еще дней десять, — говорит Димитр Цонев. — В сентябре такого объема чартеров не предвидится, останутся в основном регулярные рейсы, а это совсем другой порядок цен".