В Израиле в городе Цфат состоится международный фестиваль клейзмеров

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В этом году, в период с 14 по 16 августа, в Цфате будет проходить 31-й по счету фестиваль клейзмеров (исполнителей традиционной еврейской музыки), сообщает министерство туризма Израиля.
По традиции, в священном городе Израиля соберутся лучшие местные и зарубежные исполнители еврейской музыки, а также десятки тысяч ценителей клейзмерского искусства со всего мира.
На время проведения фестиваля, в исторических частях города установят пять сцен – на каждой из которых по вечерам будут проходить концерты. В дополнение к музыкальным выступлениям, в городе будет проходить множество других мероприятий, в том числе, на сцене "Клейзмер для детей" исполнители выступят для самых маленьких слушателей, а также в программе фестиваля экскурсии, мастер-классы и многое другое. Вход свободный.
Цфат — город, расположенный на Севере Израиля, на вершине одной из гор Верхней Галилеи. Это место каббалистов и художников является одним из четырех священных городов иудаизма, наряду с Иерусалимом, Тверией и Хевроном. Цфат находится на высоте 900 метров над уровнем моря, откуда открывается удивительный вид на Тивериадское озеро и Галилею.
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