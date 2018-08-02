Бакланы могут стать визитной карточкой Петропавловска-Камчатского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 авг — РИА Новости. Краснолицые бакланы, занесенные в Красную книгу Камчатки, впервые поселились на территории Петропавловска, редких птиц обнаружил депутат законодательного собрания региона Анатолий Кирносенко, который уверен, что они станут визитной карточкой краевой столицы, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы заксобрания.

По его словам, эти морские птицы ранее никогда не гнездились в черте Петропавловска-Камчатского.

"Я заметил краснолицых бакланов на скалах, во время прогулки на побережье Авачинской бухты в районе поселка Завойко, и сфотографировал их, потом отдал фотографии учёным-орнитологам, они проверили эту местность и обнаружили там ещё 35 гнезд краснолицего баклана", — рассказал Кирносенко РИА Новости.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории орнитологии Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Юрия Артюхина, птица имеет ограниченный ареал обитания, гнездится на юго-восточном побережье Камчатки, в основном, от реки Жупанова до мыса Лопатка и на островах Командорского архипелага. Не исключается, что здесь, на территории Авачинской губы, сконцентрировались в этом сезоне птицы, которые раньше селились на других участках побережья. Учёный отметил, что на осмотренном участке побережья кроме краснокнижных птиц обнаружены также 85 жилых гнезд берингова баклана.

"В целом речь идет о довольно крупной колонии, которая представляет научный интерес. На месте проведен учет гнезд, зафиксировано расположение колонии по JPS-приемнику", — сказал РИА Новости Артюхин.

"Думаю, что информация также будет интересна и для развития туризма, в том числе, для орнитологических туров. Возможно, колонии краснолицых бакланов смогут стать природной визитной карточкой нашего города — подобной той, какой является лежбище сивучей на Моховой", — отметил агентству депутат Кирносенко.

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