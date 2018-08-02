Туроператоры прогнозируют увеличение популярности ОАЭ в зимнем сезоне

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Любой из возможных сценариев развития ситуации с "Натали Турс" не повлияет на рост продаж по Эмиратам, считают эксперты: слишком невелика была доля компании на направлении, сообщает АТОР.
По данным Департамент туризма и коммерческого маркетинга Правительства Дубая, за первые шесть месяцев этого года Дубай посетили 405 тысяч российских отдыхающих, что на 74% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это самый значительный прирост среди рынков, поставляющих туристов в Дубай. Для сравнения, турпоток из Китая вырос всего на 7%.
Такой значительный рост турпотока в ОАЭ начался с прошлого года, когда был упрощен визовый режим для туристов из России. Позже в этом году визовый режим между двумя странами был отменен.
Лидером роста на российском рынке остается Дубай. Так, в прошлом году турпоток из России в Дубай составил 530 тысяч человек, что на 121% больше предыдущего года. Турпоток в Абу-Даби в прошлом году (по итогам 10 месяцев) вырос на 75% и составил 29,5 тысяч туристов.
Туроператоры ожидают, что спрос на ОАЭ в зимнем сезоне продолжит расти. Большинство из них уже открыли продажи туров в ОАЭ на зимний сезон и фиксируют активный их старт.
Пока неясной остается роль на рынке в зимнем сезоне туроператора "Натали Турс", аннулировавшего все оплаченные туры с вылетами до 30 сентября. Эмираты являлись одним из ключевых направлений для этой компании. На данный момент "Натали Турс" не ведет продажи, но ранее заявляла о намерении вновь их открыть осенью.
Туроператоры отмечают возросший интерес туристов к объектам более низкой категории. "Раньше направление пользовалось популярностью в основном у состоятельных туристов, теперь страну посещает много молодежи — пары, и компании — под их запросы на рынке появились подходящие предложения", — поясняют представители одного из туроператоров.
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