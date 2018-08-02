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Туроператоры прогнозируют увеличение популярности ОАЭ в зимнем сезоне
16:2302.08.2018
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Абу-Даби
© Fotolia / gb27photo

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Любой из возможных сценариев развития ситуации с "Натали Турс" не повлияет на рост продаж по Эмиратам, считают эксперты: слишком невелика была доля компании на направлении, сообщает АТОР.

Салон пассажирского самолета Airbus A380-800 авиакомпании Emirates Airline
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отмена виз между Россией и ОАЭ приведет к росту бизнес-туризма

По данным Департамент туризма и коммерческого маркетинга Правительства Дубая, за первые шесть месяцев этого года Дубай посетили 405 тысяч российских отдыхающих, что на 74% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Это самый значительный прирост среди рынков, поставляющих туристов в Дубай. Для сравнения, турпоток из Китая вырос всего на 7%.

Такой значительный рост турпотока в ОАЭ начался с прошлого года, когда был упрощен визовый режим для туристов из России. Позже в этом году визовый режим между двумя странами был отменен.

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© AP Photo
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Лидером роста на российском рынке остается Дубай. Так, в прошлом году турпоток из России в Дубай составил 530 тысяч человек, что на 121% больше предыдущего года. Турпоток в Абу-Даби в прошлом году (по итогам 10 месяцев) вырос на 75% и составил 29,5 тысяч  туристов.

Туроператоры ожидают, что спрос на ОАЭ в зимнем сезоне продолжит расти.  Большинство из них уже открыли продажи туров в ОАЭ на зимний сезон и фиксируют активный их старт.

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Пока неясной остается роль на рынке в зимнем сезоне туроператора "Натали Турс", аннулировавшего все оплаченные туры с вылетами до 30 сентября. Эмираты являлись одним из ключевых направлений для этой компании. На данный момент "Натали Турс" не ведет продажи, но ранее заявляла о намерении вновь их открыть осенью.

Туроператоры отмечают возросший интерес туристов к объектам более низкой категории. "Раньше направление пользовалось популярностью в основном у состоятельных туристов, теперь страну посещает много молодежи — пары, и компании — под их запросы на рынке появились подходящие предложения", — поясняют представители одного из туроператоров.

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