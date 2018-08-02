Попрошайки стали серьезной проблемой Дублина

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Большое количество попрошаек и неоправданная дороговизна – основные претензии, которые туристы предъявляют к столице Ирландии, сообщает Newstalk.

Мэр города заявил, что туристов пугает попрошайничество, особенно в вечернее время. Он также заметил, что на эту проблему регулярно жалуются и местные представители бизнеса.

Издание отмечает, что в Дублине есть и агрессивные попрошайки, которые настойчиво преследуют прохожих, и заявляет, что для защиты от бездомных требуется больше полицейского участия. В противном случае столица может потерять свою туристическую привлекательность.