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Эксперты сказали, сколько россиян может полететь чартерами в Египет зимой
18:2602.08.2018
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Вид из окна российского самолета на территорию Египта
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Эксперты авиационной отрасли заявляют, что консультации по восстановлению чартерного авиасообщения на курорты Египта возможны не ранее сентября, сообщает АТОР.

На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха. 2015 год
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Авиабилеты в Шарм-эш-Шейх оказались слишком дорогими для туристов

По данным собеседников АТОР, паузу "держит" именно египетская сторона.

В середине июня новый глава  Минтранса  Евгений Дитрих обновил эту информацию, заявив, что консультации по чартерам возможны после завершения ЧМ-2018.

За это время в Египте тоже сменился министр гражданской авиации: им стал Юнис аль-Масри, который пока не делал публичных заявлений относительно российских чартеров. Хотя показательно, что одни из его первых рабочих поездок как пришлись как раз на проверки курортных воздушных гаваней. Об их результатах египетская пресса не сообщает.

По информации наблюдателей,  к настоящему моменту египетские аэропорты так и не устранили замечания российской стороны. Также неизвестно, намерены ли они это сделать в принципе, и в какие сроки.

Ряд российских перевозчиков имеет допуски на полеты в Шарм-эль-Шейх и Хургаду, так что при  снятии ограничения на чартеры в Египет авиакомпании могут заявить о постановке программ через 15  дней после их согласования с Росавиацией.

Отель Karlos Makadi в Египте
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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"Египет мог бы рассчитывать на быстрое восстановление российского турпотока. Во-первых, в силу эффекта отложенного спроса. Во-вторых, в силу традиционной доступности этого направления. Пока что российские туроператоры и авиакомпании верстают программы на предстоящий зимний сезон без учета египетских курортов.  Кроме того, никто не строит планов по отправке туристов через Каир. Это дорого для туристов и малодоходно для самого турбизнеса", — говорит один из экспертов, знакомый ситуацией.

По подсчетам экспертов, в случае месячного объема завозных рейсов в количестве 600, на курорты Египта на чартерах сможет прибывать около 120 тысяч российских туристов в месяц.

Шарм-эш-Шейх. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Эксперты: в России туристы не верят в запуск чартеров в Египет в 2018 году

Напомним, что по расчетам самих египетских властей, страна планировала привлечь около трех  миллионов  российских туристов уже в первый год после возобновления чартерного авиасообщения. В  том числе, около миллиона россиян в случае возвращения чартеров в октябре смогут  посетить Египет уже до конца 2018 года.

Как видно из приведенных расчетов, эти оценки серьезно завышены: даже в случае возобновления чартерного авиасообщения с курортами Красного моря в октябре, до конца года в Египет сможет прибыть за три "высоких" месяца лишь около 360 тысяч россиян.

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