Туризм
НовостиПроблемыМаршрутыЗвездыЕдаАнонсыВпечатленияФото
Туризм
Быстрее в суд — дело верное! Обманутые клиенты подают иски к "Натали турс"
Сюжет:
Ситуация с "Натали Турс" (87)
08:0002.08.2018
01120
Турагентство Натали Турс
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Светлана БАЕВА. Иски к туроператору "Натали турс", аннулировавшему все туры с 4 июля по 30 сентября включительно, начинают рассматривать в суде. Юристы уверены в беспроигрышности дел. Другой вопрос, удастся ли получить компенсации даже с исполнительными листами на руках. О том, почему стоит идти в суд, хотя на счетах туроператора пусто, — в материале РИА Новости.

Шансы тают на глазах

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрезидент и совладелец туроператора "Натали турс" Владимир Воробьев во время пресс-конференции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент и совладелец туроператора "Натали турс" Владимир Воробьев во время пресс-конференции
Офис туроператора Натали Турс
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
"Натали Турс" не реагирует на запросы клиентов и не выплачивает компенсации

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, клиенты туроператора "Натали турс" обеспокоены тем, что деньги за неиспользованные туры не возвращают, а на претензии и запросы никто не реагирует.

При этом туроператор не хочет заявлять о банкротстве, соответственно, не может быть задействован страховой механизм возврата денег туристам.

Да и финансового обеспечения на всех пострадавших не хватит. По различным оценкам, общий размер ущерба может достигать 1,183 миллиарда рублей.

Через месяц — за компенсацией

© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк

"Двадцать седьмого июля участвовали в судебном заседании в поддержку нашего единственного пострадавшего от "Натали турс" туриста, — сообщает в соцсети петрозаводское турагентство. — Менее чем за месяц с возникновения ситуации мы получили положительное решение суда".

Вывеска туроператора Натали Турс
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Московская прокуратура начала проверку "Натали Турс"

Тур стоимостью порядка 90 тысяч рублей был оплачен еще в декабре прошлого года, туристы планировали отправиться в путешествие в начале июля.

"Документы нам, как агенту, было собрать несложно. Если бы клиенты занимались этим самостоятельно, некоторых важных доказательств для быстрого разбирательства в суде у них бы не было, — поясняет руководитель агентства Анна Ярыгина. — Также мы выступали в качестве третьего лица в суде в поддержку туристов".

Вывеска туроператора Натали Турс. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Белоруссия обсуждает с Ростуризмом возврат денег по путевкам "Натали Турс"

В ход пошли скриншоты переписок, заявления и отказы туроператора, необходимые для подтверждения, что была досудебная процедура (туристы отправляли почтой претензию) и велись переговоры с целью решить вопрос мирно (попытка согласовать с туроператором возможность переноса денежных средств на новый тур, зачет части денег на оплату отеля, предложение докупить билеты).

Иск подали в рекордно короткие сроки, суд зарегистрировал его 4 июля. По словам Анны, то, что тур отменится, выяснилось еще до официального объявления. Об аннуляции брони сообщил отель в ответ на запрос турагентства.

"Потом об этом известил оператор. Мы уже были готовы и сразу разослали и претензии, и иск в суд, — рассказывает Анна. — А 27 июля состоялось заседание и суд вынес решение. Месяц дается ответчику на обжалование — значит, в конце августа получим исполнительный лист, и туристы обратятся за компенсацией".

Турагентство Натали Турс
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Туристы могут добиться компенсаций от "Натали Турс" с помощью исков

Согласно решению Петрозаводского городского суда, помимо компенсации стоимости путевки в 90 тысяч рублей и морального вреда в десять тысяч рублей, туроператор должен оплатить штраф и туристам, и государству. В общей сложности семье причитается 150 тысяч рублей. Согласно информации на сайте суда, иск удовлетворен частично. 

Но история не окончена. "Если дальше сработать неграмотно и затянуть процесс, шансы на получение денег будут таять на глазах, пострадавших ведь много", — говорит Анна.

Пока компания работает, шанс есть

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОфис туроператора "Натали турс"
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Офис туроператора "Натали турс"

"Мы рекомендуем идти в суд. К нам уже обращаются и туристы, и турагенты, которым мы помогаем составлять исковые заявления", — поясняет юрист Ирина Доценко. Сколько таких обращений, она не уточнила, но уверяет, что "их очень много".

Ее коллега, руководитель другой юридической фирмы Александр Байбородин, также подтвердил, что с помощью агентства уже поданы иски к "Натали турс". Пока их несколько десятков, но скоро станет намного больше.

Судебных заседаний еще не было, однако, по словам юристов, суд практически в ста процентах случаев встает на сторону истцов.

"Удастся ли добиться компенсации, станет понятно после получения исполнительного листа и предъявления его в банк, — отмечает Александр Байбородин. — Прецеденты по таким делам были. Хотя и прецеденты, когда счета оказывались пусты, тоже не редкость".

Кто первый пришел — того и деньги

© РИА Новости / Сергей КузнецовПерейти в фотобанкТуристы пишут заявления после прекращения работы турфирмы. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Туристы пишут заявления после прекращения работы турфирмы. Архивное фото
Офис туроператора Натали Турс в Москве. 4 июля 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В АТОР рассказали, что делать туристам, купившим туры "Натали Турс"

Алгоритм получения денежной компенсации, говорят юристы, прост: турист с исполнительным листом на руках идет в банк компании — если там есть деньги на счетах, то на следующий рабочий день ему обязаны выплатить сумму, определенную судом.

Соответственно, имеет смысл обратиться в суд как можно раньше.

Если на банковском счете туроператора нет средств, то за дело берутся судебные приставы, чья задача — разыскать имущество должника.

"Судебное решение поможет, даже если будет объявлено о неплатежеспособности фирмы, — разъясняет Ирина Доценко. — Туристы обратятся в страховую компанию, решение суда послужит подтверждением понесенного ущерба, который бывает больше, чем стоимость тура". Но компенсировать моральный вред страховая компания по закону не обязана.

Ответит турагент?

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПродажа туров в Турцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Продажа туров в Турцию
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Госдуму внесен проект об усилении правовой защиты туристов

Делать соответчиком турагента юристы не советуют. "По закону ответственность за прекращение деятельности туроператора несет сам туроператор (статья 9 закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"), — говорит Александр Байбородин. — Предъявление иска к ненадлежащему ответчику — турагенту — чревато взысканием с туриста судебных расходов, в случае если в иске к турагенту будет отказано".

Такие прецеденты, по словам эксперта, уже были. Кроме того, как показала петрозаводская практика, помощь турагента нужна туристу.

Подписка
Наши страницы в соцсетях
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня» © 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство „Россия сегодня“» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена