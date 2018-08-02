Быстрее в суд — дело верное! Обманутые клиенты подают иски к "Натали турс"

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости, Светлана БАЕВА. Иски к туроператору "Натали турс", аннулировавшему все туры с 4 июля по 30 сентября включительно, начинают рассматривать в суде. Юристы уверены в беспроигрышности дел. Другой вопрос, удастся ли получить компенсации даже с исполнительными листами на руках. О том, почему стоит идти в суд, хотя на счетах туроператора пусто, — в материале РИА Новости.

Шансы тают на глазах

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, клиенты туроператора "Натали турс" обеспокоены тем, что деньги за неиспользованные туры не возвращают, а на претензии и запросы никто не реагирует.

При этом туроператор не хочет заявлять о банкротстве, соответственно, не может быть задействован страховой механизм возврата денег туристам.

Да и финансового обеспечения на всех пострадавших не хватит. По различным оценкам, общий размер ущерба может достигать 1,183 миллиарда рублей.

Через месяц — за компенсацией

"Двадцать седьмого июля участвовали в судебном заседании в поддержку нашего единственного пострадавшего от "Натали турс" туриста, — сообщает в соцсети петрозаводское турагентство. — Менее чем за месяц с возникновения ситуации мы получили положительное решение суда".

Тур стоимостью порядка 90 тысяч рублей был оплачен еще в декабре прошлого года, туристы планировали отправиться в путешествие в начале июля.

"Документы нам, как агенту, было собрать несложно. Если бы клиенты занимались этим самостоятельно, некоторых важных доказательств для быстрого разбирательства в суде у них бы не было, — поясняет руководитель агентства Анна Ярыгина. — Также мы выступали в качестве третьего лица в суде в поддержку туристов".

В ход пошли скриншоты переписок, заявления и отказы туроператора, необходимые для подтверждения, что была досудебная процедура (туристы отправляли почтой претензию) и велись переговоры с целью решить вопрос мирно (попытка согласовать с туроператором возможность переноса денежных средств на новый тур, зачет части денег на оплату отеля, предложение докупить билеты).

Иск подали в рекордно короткие сроки, суд зарегистрировал его 4 июля. По словам Анны, то, что тур отменится, выяснилось еще до официального объявления. Об аннуляции брони сообщил отель в ответ на запрос турагентства.

"Потом об этом известил оператор. Мы уже были готовы и сразу разослали и претензии, и иск в суд, — рассказывает Анна. — А 27 июля состоялось заседание и суд вынес решение. Месяц дается ответчику на обжалование — значит, в конце августа получим исполнительный лист, и туристы обратятся за компенсацией".

Согласно решению Петрозаводского городского суда, помимо компенсации стоимости путевки в 90 тысяч рублей и морального вреда в десять тысяч рублей, туроператор должен оплатить штраф и туристам, и государству. В общей сложности семье причитается 150 тысяч рублей. Согласно информации на сайте суда, иск удовлетворен частично.

Но история не окончена. "Если дальше сработать неграмотно и затянуть процесс, шансы на получение денег будут таять на глазах, пострадавших ведь много", — говорит Анна.

Пока компания работает, шанс есть

"Мы рекомендуем идти в суд. К нам уже обращаются и туристы, и турагенты, которым мы помогаем составлять исковые заявления", — поясняет юрист Ирина Доценко. Сколько таких обращений, она не уточнила, но уверяет, что "их очень много".

Ее коллега, руководитель другой юридической фирмы Александр Байбородин, также подтвердил, что с помощью агентства уже поданы иски к "Натали турс". Пока их несколько десятков, но скоро станет намного больше.

Судебных заседаний еще не было, однако, по словам юристов, суд практически в ста процентах случаев встает на сторону истцов.

"Удастся ли добиться компенсации, станет понятно после получения исполнительного листа и предъявления его в банк, — отмечает Александр Байбородин. — Прецеденты по таким делам были. Хотя и прецеденты, когда счета оказывались пусты, тоже не редкость".

Кто первый пришел — того и деньги

Алгоритм получения денежной компенсации, говорят юристы, прост: турист с исполнительным листом на руках идет в банк компании — если там есть деньги на счетах, то на следующий рабочий день ему обязаны выплатить сумму, определенную судом.

Соответственно, имеет смысл обратиться в суд как можно раньше.

Если на банковском счете туроператора нет средств, то за дело берутся судебные приставы, чья задача — разыскать имущество должника.

"Судебное решение поможет, даже если будет объявлено о неплатежеспособности фирмы, — разъясняет Ирина Доценко. — Туристы обратятся в страховую компанию, решение суда послужит подтверждением понесенного ущерба, который бывает больше, чем стоимость тура". Но компенсировать моральный вред страховая компания по закону не обязана.

Ответит турагент?

Делать соответчиком турагента юристы не советуют. "По закону ответственность за прекращение деятельности туроператора несет сам туроператор (статья 9 закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"), — говорит Александр Байбородин. — Предъявление иска к ненадлежащему ответчику — турагенту — чревато взысканием с туриста судебных расходов, в случае если в иске к турагенту будет отказано".

Такие прецеденты, по словам эксперта, уже были. Кроме того, как показала петрозаводская практика, помощь турагента нужна туристу.