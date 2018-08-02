Названы аэропорты, через которые российские туристы часто летают трансфером

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Сервис OneTwoTrip проанализировал продажи авиабилетов с вылетом из городов России за границу и определил аэропорты мира, через которые российские путешественники чаще всего летают трансфером, сообщает пресс-служба сервиса.

Самым популярным трансферным узлом по количеству проданных авиабилетов стал аэропорт Минска. Второе место рейтинга занял аэропорт Хельсинки, третье — аэропорт Стамбула (имени Ататюрка). Всего путешественники с начала года приобрели трансферные перелеты почти через сто аэропортов мира, однако на аэропорты Минска, Хельсинки и Стамбула пришлось 36% трансфера.

Ключевых плюсов использования трансферных перелетов при планировании путешествий два: расширение географии и снижение стоимости авиабилетов. С пересадкой в трех аэропортах, ставшими лидерами рейтинга, российские туристы в 2018 году добрались до 220 городов мира.

Также в некоторых случаях трансферные перелеты позволяют организовать стоповер — познакомиться с городом во время длительной стыковки и продолжить путешествие на следующий день.