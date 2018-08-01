В Дубае число российских туристов выросло на 74% в этом году

ДУБАЙ, 1 авг — РИА Новости. Дубай в первой половине 2018 года посетило 405 тысяч российских туристов, что на 74% больше, чем за тот же период прошлого года, говорится в сообщении официальной пресс-службы Дубая Dubai Media Office.

Турпоток из России продолжил демонстрировать быстрый рост после успешного 2017 года, когда Дубай посетило 530 тысяч российских туристов по сравнению с 240 тысячами в 2016 году.

Согласно опубликованной статистике, Россия поднялась на пятую строчку среди стран по количеству посещающих Дубай туристов после Индии, Саудовской Аравии, Великобритании и Китая.

Всего за первую половину 2018 года Дубай посетили 8,1 миллиона туристов, что является рекордным показателем. К 2020 году, когда в Дубае состоится всемирная выставка ЭКСПО, власти эмирата планируют привлечь 20 миллионов туристов в год.