В США в уникальном каньоне Вермилион впервые с 2013 года погиб турист

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Бельгийский турист погиб в Каменной волне каньона Вермилион в США, куда пускают только 20 человек в день, сообщает New York Post.

Его гибель, вероятно, была связана с жарой.

Шериф округа Кейн сержант Алан Альддридж рассказал, что 49-летний турист был найден мертвым. До этого его 16-летний сын позвонил своей маме в гостиницу и сообщил, что отцу стало плохо и он нуждается в помощи.

Альддридж пояснил, что это первая смерть в Каменной волне национального заповедника Вермилион с 2013 года.

Геологический объект привлекает посетителей во всем мире своими завихрениями жгучего красного, оранжевого и желтого цветов. Это песок, спрессованный в камнеподобный монолит и отшлифованный дождевой водой за десятки миллионов лет. Только 20 человек в день, выбранные с помощью лотереи, могут посетить его.