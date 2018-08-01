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На острове Завьялова под Магаданом поселят овцебыков
13:4801.08.2018
(обновлено:13:50 01.08.2018)
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Овцебыки. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАГАДАН, 1 авг — РИА Новости, Людмила Щербакова. Туристическую базу построят на острове Завьялова в 58 километрах от Магадана и завезут туда овцебыков, сообщает правительство Магаданской области.

"По замыслу организаторов, проект станет одним из элементов первой в регионе территории опережающего развития "Колыма". Остров Завьялова находится в 58 километрах от Магадана – это почти 40 тысяч гектаров нетронутых человеком леса, скал и каменистых пляжей. Добраться до острова можно на лодке или катере, а также вертолетом. Ученые якутского Института биологических проблем криолитозоны сделали предварительное заключение, что остров пригоден для разведения овцебыков. На острове планируется создать туристическую базу, построить причал для маломерных судов, проложить маршруты для прогулок", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в августе в Якутии отловят 25 овцебыков и после двухнедельного карантина завезут на остров для охоты и сельского хозяйства. В перспективе на острове планируют поселить северного оленя и снежного барана. В течение трех лет инвестор – учредитель компании "Экспедиция-тур", заместитель председателя Магаданской областной думы Игорь Донцов намерен вложить в проект около 250 миллионов рублей.

"Необходимо системное развитие туристической инфраструктуры в нашем регионе. Инвестпроект на острове Завьялова может стать первым шагом по созданию современного туристического комплекса. Мы ведем работу, чтобы включить туристический кластер в территорию опережающего развития "Колыма", которая будет создана в Магаданской области. Это стимулирует инвесторов вкладывать средства в туристическую инфраструктуру: гостиничный бизнес, сферу общественного питания, перевозки, экскурсионные услуги. Это новые рабочие места, новые возможности для развития малого бизнеса. Сам же остров Завьялова имеет все, чтобы стать жемчужиной туристического комплекса Колымы", — цитирует сайт правительства Колымы врио губернатора Сергея Носова.

Московский зоопарк. Архивное фото
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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В Московском зоопарке появились детеныши овцебыков, такинов и туров

На острове Завьялова расположены места древних стоянок, относящихся к токаревской (VIII век до н.э. — V век н.э.) и древнекорякской культурам (V-XVII век н.э.). Здесь исследователи обнаружили древние каменные и костяные орудия труда, рыболовецкие приспособления, фрагменты керамики.

В начале XX века на Завьялова располагалась японская рыбацкая фактория из города Хакодате, а также поселение японцев. Затем в 1928 году было организовано зверохозяйство с жилыми домами, складом, ледником. До 1988 года на острове существовали метеостанция и рыбзавод, функционировавший в период лова сельди. Туркомпании Колымы (ведущие деятельность в сфере внутреннего въездного туризма) рассматривают возможность организации на остров Завьялова экологических и научных туров.

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