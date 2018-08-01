Туристам ограничили посещение острова Пасхи

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Власти Чили с 1 августа ужесточили условия посещения и пребывания туристов на острове Пасхи, известном своими гигантскими каменными истуканами, сообщает АТОР.
Несмотря на изолированное расположение — около 3500 километров от побережья Чили, остров Пасхи, расположенный в юго-восточной части Тихого океана, является популярным туристическим направлением. Путешественники приезжают сюда за возможностью увидеть статуи моаи, в которых, по поверьям местных жителей, заключена сверхъестественная сила.
Многие из иностранных туристов стремятся остаться на острове подольше. Однако "пришельцы" пагубно влияют на местную среду и экологию, пытаясь внедрить "свои обычаи и культуру".
Поэтому чилийские власти решили ограничить пребывание туристов на острове Пасхи. Во-первых, в три раза – с 90 до 30 дней – сокращен срок, в течение которого туристы (как сами чилийцы, так и иностранцы) могут проживать на острове.
Во-вторых, по прибытии туристы должны будут предоставить местной администрации документы о бронировании своего отеля, обратный билет или приглашение от резидента. Будут также введены и лимиты на количество посетителей на острове, хотя этот показатель еще не утвержден.
По мнению туроператоров, ограничения мало повлияют на российских туристов: Чили по причине отсутствия прямых перелетов не является массовым направлением на российском рынке.
В силу высокой стоимости туров – от пяти до десяти тысяч долларов – в Чили и на остров Пасхи в частности едут или индивидуальные туристы, бронирующие туры с помощью туроператоров, или самостоятельные путешественники.
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