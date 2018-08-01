Capital Airlines запустила прямой рейс между Москвой и Ханчжоу

ПЕКИН, 1 авг — РИА Новости. Китайская авиакомпания Capital Airlines запустила авиасообщение между Москвой и китайским городом Ханчжоу в провинции Чжэцзян на востоке страны, говорится в заявлении авиаперевозчика.
Рейсы будут выполняться каждый вторник, четверг и субботу. Рейс JD475 из международного аэропорта "Сяошань" в Ханчжоу будет отправляться утром, в тот же день после обеда будет осуществляться обратный перелет рейсом JD476 из московского "Шереметьево".
Раньше до Ханчжоу из Москвы можно только с пересадкой в других городах, прямой рейс экономит путешественникам до 10 часов в пути. Ханчжоу входит в десятку самых главных туристических направлений Китая благодаря всемирно известному озеру Сиху и буддистским храмовым комплексам. Здесь расположен один из старейших и престижных вузов Китая – Чжэцзянский университет, в 2016 году власти Китая провели здесь заседание лидеров G20. Ханчжоу расположен близко к главному "рынку" восточного Китая – городу Иу.
Различные города России, и в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, стали крайне популярным направлением для китайских туристов в последние годы, в первом квартале этого года число китайских туристов возросло на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В связи с этим китайские авиакомпании все чаще стали открывать новые прямые рейсы между городами Китая и РФ.
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