Ученые из США записали видео, на котором кораллы "танцуют"

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Ученые из Сан-Диего (США) записали на видео как коралловые полипы ищут пищу, и это очень похоже на танец, сообщает Live Science.

Видео с коралловыми полипами — крошечными существами, которые живут колониями, образуя рифы, записывали в течении трех недель в формате ускоренной съемки.

Подводное плавание среди коралловых рифов – излюбленное развлечение туристов по всему миру. Ради возможности полюбоваться живописными колониями полипов в известные места, такие как атолл Амльдабра неподалеку от Сейшел или Большой Барьерный риф у Австралии, приезжают тысячи путешественников.