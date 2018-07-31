Спрос на перелеты в Турцию из аэропорта Домодедово вырос почти на треть

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Пассажиропоток московского аэропорта Домодедово на турецком направлении в первой половине лета вырос почти на треть по сравнению с 2017 годом, сообщает пресс-служба хаба.

С 1 июня более полумиллиона человек совершили перелеты в туристические города страны из Домодедово и обратно.

В настоящее время партнеры Домодедово выполняют свыше 90 рейсов из Москвы в Анталью еженедельно. Маршрутная карта полетов в города Турции включает шесть направлений: Аланья, Анталья, Бодрум, Даламан, Измир и Стамбул. Пассажиропоток на них с начала лета составил 500,6 тысячи человек, что на 26,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером рейтинга самых популярных направлений стала Анталья: плюс 22,2% относительно данных за первую половину лета 2017 года. С начала высокого сезона в этом году 322,2 тысячи человек отправились в курортный город из Домодедово. Анталья также является самым востребованным направлением на международных воздушных линиях аэропорта, возглавляя рейтинг маршрутов, лидирующих по темпу роста авиаперевозок.

С момента возобновления чартерных рейсов из России в Турцию в 2016 году пассажиропоток аэропорта Домодедово на этом направлении составил 2,6 миллиона человек.