Из Казани планируют открыть рейсы в Париж, Лондон, Милан, Берлин и Пекин

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Директор по стратегическому развитию Международного аэропорта "Казань" Вероника Акташева рассказала о потенциале открытия новых рейсов из столицы Татарстана.

По результатам проведенного анализа статистических показателей установлено, что в десятку направлений по числу трансферных пассажиров, вылетающих из Казани, входят Париж, Тель-Авив, Милан, Лондон, Мюнхен, Берлин и другие города.

В планах Международного аэропорта "Казань" открытие рейсов по данным направлениям, а также в такие города Азии, как Тегеран и Пекин. На внутрироссийских воздушных линиях аэропорт в ближайшее время планирует открыть рейсы в Астрахань, Иркутск, Красноярск, Челябинск, Грозный, Мурманск и другие города.