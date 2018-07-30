В Белоруссии посчитали ущерб от аннулированных путевок "Натали Турс"

МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Компания "Натали Турс" должна выплатить компенсаций в Белоруссии по аннулированным турам на общую сумму около 500 тысяч евро, сообщил в понедельник заместитель директора департамента по туризму Минспорта и туризма Белоруссии Виталий Грицевич.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" — "Панорама Тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров на период с 4 июля по 30 сентября 2018 года включительно. Ситуация с сокращением компанией "Натали Турс" чартерных программ затронула и туристический рынок Белоруссии. По информации Минспорта и туризма республики, туры, впоследствии аннулированные, купили около 400 белорусских граждан. Ранее Грицевич сообщил, что Минск ведет переговоры с Федеральным агентством по туризму РФ о сроках возврата денежных средств гражданам страны по аннулированным путевкам "Натали Турс".

"Это не туристы, это туры, а обычно по турам летают парами, с детьми. Поэтому речь идет примерно о тысяче человек. С учетом того, что "Натали Турс" работает в премиум-сегменте, то стоимость туров немалая. В целом, общая сумма нереализованных туров, которые продали у нас, составляет около полумиллиона евро", — сообщил Грицевич, которого цитирует белорусский портал tut.by.

Он уточнил, что ситуация с "Натали Турс" затронула более сотни белорусских агентств. "Возможно, для тех, кто продал один-два тура, это не столь критично, хотя в середине сезона выбросить из оборота пять-шесть тысяч евро тоже может быть напряженно. Есть турфирмы, у которых десятки клиентов, по которым они работали с "Натали Турс". И там суммы идут на десятки тысяч, у некоторых фирм — более 100 тысяч евро", — отметил Грицевич.

В представительстве компании в республике отметили, что не знают точных сроков, когда начнутся денежные выплаты. Так, директор минского представительства "Натали Турс" Ольга Вышинская сообщила, что эту информацию должен предоставить головной офис в Москве.