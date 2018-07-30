Орешкин рассказал о росте пассажиропотока в Крым

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости. Федеральная целевая программа по развитию Крыма обеспечивает ежегодный прирост пассажиропотока на полуостров на уровне около 5 миллионов человек, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

ФЦП по развитию Крыма и Севастополя была принята в августе 2014 года, общий объем ее финансирования составляет более 800 миллиардов рублей до 2020 года. МЭР предлагает продлить ее до 2022 года, увеличив финансирование минимум на 37 миллиардов рублей.

"Реализация программы (по развитию Крыма — ред.) обеспечивает прирост пассажиропотока воздушного транспорта больше чем на миллион человек ежегодно, железнодорожного транспорта — почти на 4 миллиона", — сказал Орешкин.

Прирост объема перевозок грузов составляет до 13 миллионов тонн, добавил он.

"С точки зрения социальной сферы растет количество высокотехнологичных мест в объектах здравоохранения на 10%, создается 11 тысяч мест в учреждениях общего образования и более 20 тысяч мест в детских садах", — отметил глава МЭР.

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