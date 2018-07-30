Турецкие гостиницы стали прилично зарабатывать на россиянах

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Рост иностранного турпотока в Турцию стал приносить приличный доход местным отельерам, лидером по росту цен и доходности отельного бизнеса стала Анталья, сообщает АТОР.

Ассоциация отельеров Турция (TUROB) подвела предварительные итоги первого полугодия. По словам президента организации Тимура Бейиндыра, наконец-то отельный бизнес обрел "гармонию": наряду с увеличением загрузки гостиниц растет и прибыль.

Так, в июне средняя загрузка турецких отелей по сравнению с тем же месяцем 2017 года выросла почти на 12% до 56%, в то время как выручка на номер (RevPAR) увеличилась на 47% и составила в среднем по стране 45,6 евро. Средняя цена комнаты (ADR) в турецком отеле достигла 81,5 евро, увеличившись по сравнению с июнем 2017 года почти на 18%.

В целом за первое полугодие все отели Турции подорожали на 8%: комната стоила в среднем 65,2 евро; в то время как доходы от ее продажи выросли на 27% до 41,1 евро.

По оценке TUROB, Анталья является самым дорогим курортом в Турции. При средней загрузке в июне в 66% номер стоит в среднем 115,5 евро (+15% к показателю 2017 года). Средний доход отеля с номера составил 76 евро в сутки (+35,7% к 2017 году).

Как высокий результат оценили в TUROB и итоги Антальи за январь-июнь. По итогам всего первого полугодия гостиницы курорта были заполнены в среднем на 60% (+7% к первому полугодию 2017 года), комната продавалась в среднем за 63 евро (+5%) и приносила доход в 37,8 евро (+15%).

В июне 2018 года в Анталье побывало 826 тысяч россиян. Среднее количество туристов в одном турпакете в Турцию в июне, по данным экспертов, 2,6 человека.

Таким образом, получится, что российские туристы в июне занимали 317 тысяч номеров на курорте.

В этом случае при средней доходности номера в 76 евро наши соотечественники принесли отельерам Антальи порядка 24,15 миллиона евро дохода.

Почти 100% россиян выбирают в Турции систему "все включено", соответственно, они не стремятся ходить в местные рестораны и кафе и нести другие расходы. Средние траты одного российского туриста в 2017 году составили 458 долларов, хотя в целом эта сумма в пересчете на одного иностранца составляет 630 долларов.

В Турции хотят, чтобы она была не менее 1000 долларов. Достигнуть желаемого за счет привлечения более расточительных зарубежных путешественников Турция планирует к 2023 году.