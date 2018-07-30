По центру Праги все-таки разрешат ездить на велосипеде

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Пражский муниципальный суд аннулировал запрет центрального района чешской столицы Прага I на проезд на велосипедах в рабочее время, сообщает "Евро Пульс".

Управа района Прага I, где сосредоточены основные туристические достопримечательности, собиралась запретить проезд на велосипеде на некоторых особенно людных улицах и площадях с 10 до 17 часов. Против этого выступила местная велоорганизация, обратившись в суд. Иск поддержала и городская администрация.

По их мнению, неудобства, которые могут причинять пешеходам велосипедисты, преувеличены, и запрет на велосипеды в центре принесет больше вреда, чем пользы. Кроме того, отметили они, власти Праги I оставили без внимания мнения граждан, которые выступали против запрета на этапе его обсуждения. Суд счел эти доводы убедительными, и запрет отменили.

У Праги I есть возможность обжаловать решение, но велоорганизация собирается убедить районную управу найти компромиссное решение.