В Таиланде поймали крокодила, из-за которого закрывали несколько пляжей

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На острове Пхукет поймали крокодила, охота за которым велась 11 дней, и который уже успел вызвать немалый переполох у туристов, сообщает АТОР.
Крокодил, которого уже назвали "неуловимым", впервые был обнаружен рыбаками в прибрежных водах недалеко от пляжа Най Харн. Однако затем информация о рептилии в морских водах Пхукета стала быстро распространяться в социальных сетях и СМИ, пугая туристов и местных жителей. Настоящий переполох вызвало появление крокодила на скале перед одним из отелей на пляже Най Харн. Купание в районе Най Харн и Януи было временно запрещено.
На круглосуточные поиски животного, не характерного для Адаманского моря, вышли рыбаки, спасатели и добровольцы: на берегу и около скал были установлены восемь клеток-"приманок", животное искали с помощью дронов и эхолотов.
Наконец, в минувшее воскресенье, крокодил с помощью сетей был пойман рыбаками около островка Ко Ката неподалеку от пляжа Лаян. Животное, длина которого составила около трех метров, направили в Центр исследования и развития прибрежных рыбных ресурсов Пхукета в Па Хлоке.
По мнению властей, рептилия сбежала с одного с одной из нелегальных крокодильих ферм или частного зоопарка. По крайней мере, подобные случаи уже фиксировались ранее.
Чтобы избежать подобных ЧП в будущем, власти Пхукета обязали всех владельцев крокодилов зарегистрировать своих животных в срок до 10 августа в местном управлении рыбного хозяйства. В противном случае им грозит тюремное заключение на срок один год или штраф в 10 тысяч бат. Более того, будут поощрены те граждане, которые расскажут о незаконных фактах разведения или содержания рептилий на острове.
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