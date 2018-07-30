На "Архызе" хотят построить спа-комплекс с применением минеральных вод

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Спа-комплекс, позволяющий пройти курс лечебных процедур с использованием минеральных вод Северного Кавказа, планируется построить на всесезонном горнолыжном курорте "Архыз", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.

"В развитии курортов мы делаем ставку на расширение спектра услуг, чтобы турист мог и на лыжах покататься, и достопримечательности посетить, и пройти курс лечебных процедур. В планах КСК — строительство на "Архызе" спа-комплекса с крытыми и открытыми бассейнами для взрослых и детей, оздоровительными кабинетами, косметологическими, физиотерапевтическими и спа-процедурами с применением кавказских минеральных вод", — сказал Тимижев.

По его мнению, проект интересен тем, что не только разнообразит вечерний досуг туристов после горнолыжного катания, но и создаст условия для загрузки всего курорта в летний сезон и межсезонье. "Осенью или весной, когда погода не самая благоприятная и идут дожди, можно всей семьей приехать в спа-комплекс и весело провести время. Летом бассейны спа-комплекса тоже будут востребованы, поскольку моря рядом с "Архызом" нет", — пояснил он.

Он добавил, что единовременная пропускная способность комплекса определена в пределах 500 человек, что позволит в день обслуживать до полутора-трех тысяч человек.

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