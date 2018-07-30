На Эльбрусе планируют создать международную горнолыжную базу

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Базу для тренировок и проведения соревнований горнолыжников со всего мира в летнее время планируется создать на всесезонном курорте "Эльбрус", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.
По его словам, если на горнолыжном курорте "Архыз" сезон катания закрыли в начале апреля, то на "Эльбрусе" еще в июне-июле, в самый разгар лета, на уровне третьей очереди канатной дороги проводились всероссийские соревнования по горнолыжному спорту и учебно-тренировочные сборы, катались туристы.
"Эльбрус" — очень важная для нас точка, здесь мы хотим создать международную базу для проведения летних соревнований и сборов спортсменов со всего мира. В Европе практически не осталось ледниковых курортов, где спортсмены могут тренироваться круглый год, им приходится искать специально оборудованные места, например, в Южной Америке, а это дополнительные расходы. Мы же сможем им предложить тренировки в относительно приемлемой ценовой категории", — сказал Тимижев.
Он добавил, что в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в ближайшие годы КСК планирует организовать на "Эльбрусе" строительство дополнительного подъемника и горнолыжных трасс, что позволит загрузить курорт не только туристами, но и спортсменами.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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