Курорты Северного Кавказа ожидают роста посещаемости после ЧМ-2018

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Интерес иностранных туристов к России после чемпионата мира по футболу будет более значительным, чем после зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, в том числе может вырасти посещаемость Кавказа, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.
"На мой взгляд, интерес иностранных туристов к России после проведения чемпионата мира по футболу значительно повысится. Причем сильнее, чем по итогам проведения Олимпийских игр. Потому что на этот раз мы показали иностранным гостям почти всю Россию, а не один город Сочи, который во время Олимпиады стал визитной карточкой страны", — сказал он.
Тимижев пояснил, что за время проведения ЧМ-2018 его гости смогли побывать в 11 городах, где проводились матчи. Помимо того, болельщики приезжали в места базирования футбольных сборных. На Северном Кавказе, такими точками стали Грозный, где разместилась команда Египта, и Ессентуки, где базировалась сборная Нигерии.
"Футбольные матчи посетило рекордное количество туристов — более миллиона человек. Среди них и иностранные болельщики, и россияне. Такого ажиотажа, интереса к России еще не возникало. По оценкам Ростуризма, увеличение турпотока ожидается процентов на 14-18", — сказал гендиректор КСК.
"Если проецировать эту статистику на наши курорты, то очевидно, что увеличение турпотока в страну в целом — дополнительная возможность для северокавказской курортной отрасли привлечь новых гостей", — продолжил он.
Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском округе.Сейчас проект туристического кластера включает всесезонные туристско-рекреационные комплексы "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и другие.
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