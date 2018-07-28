Мошенники выдавали дом в Тамбовской области за коттедж в Ялте

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В Тамбовской области задержаны двое мужчин, которые выдавали свой загородный дом за коттедж в Ялте. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по региону.

Сообщается, что задержанные размещали фотографии своего дома на ряде известных площадок онлайн-объявлений, таких как Авито, Юла и Циан. В подписи они указывали, что этот коттедж расположен на берегу моря в Ялте.

В качестве задатка за аренду жилья, аферисты брали с арендаторов от трех до пяти тысяч рублей. По предварительным данным от рук мошенников пострадали более 100 жителей из разных регионов России.

Отмечается, что жителей тамбовского региона аферисты специально избегали, чтобы полицейским было сложнее их найти.

Полицейскими изъята переписка и скриншоты объявлений из сети Интернет, а также банковские карты и сотовые телефоны злоумышленников. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".