Туриста в Сочи задержали за съемку приграничной зоны с квадрокоптера

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пограничники остановили 33-летнего мужчину, который использовал квадрокоптер на режимной территории недалеко от Красной Поляны, сообщает "Кубань 24".

Житель Рязанской области вел аэросъемку на южном склоне хребта Аибга, летательный аппарат не был зарегистрирован.

Также у туриста не было разрешения на нахождение в приграничной зоне.

"Мужчина зафиксировал на видео пограничную инфраструктуру. Ее съемка без разрешения руководства пограничных органов ФСБ России категорически запрещена", — сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Материалы дела передали в Ространснадзор.