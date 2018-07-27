МИД России предупреждает о наводнениях сразу в нескольких странах

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, сразу в нескольких странах ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Завтра в Японии прогнозируется тропический шторм на острове Хонсю. Возможны наводнения, сбои в электроснабжении и транспортном сообщении.

Панаме ливни и наводнения грозят до 28 июня, также возможны оползни по всей территории страны.

На востоке и севере Индии с 27 по 29 июля ожидаются муссонные дожди, возможны и наводнения.

В США сегодня наблюдаются сложные метеоусловия в связи ливнями и наводнениями в штатах Массачусетс, Северная Каролина, Пенсильвания и Мэриленд.