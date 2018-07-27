В Канаде медведь показал, что не любит папарацци

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В Канаде очевидец заснял на видео как черный медведь, устав от внимания фотографировавших его туристов, напугал одну из женщин, сообщает Upi.

Автор видео рассказывает, что он издалека увидел большое количество припаркованных машин и ему стало интересно что там происходит – поэтому он и включил камеру. На кадрах видно, что группа туристов делает фотографии, как потом окажется, черного медведя.

Чрезмерное внимание не понравилось животному, и медведь отогнал одну их женщин-фотографов, но не стал ее преследовать и ушел в лес. Примечательно, что остальные участники группы не переставали снимать.