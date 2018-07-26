Небольшой торнадо в Германии поднял в воздух десятки палаток туристов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Гости немецкого музыкального фестиваля Parookaville засняли на видео как торнадо поднял в воздух их палатки, сообщает Upi.

Туристы рассказывают, что спиральные потоки ветра сформировались внезапно и в считанные секунды подняли палатки и другие вещи с территории кемпинга.

На кадрах видно, что некоторых свидетелей происходящее нисколько не удивило.